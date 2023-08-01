Самарский подросток собирался устроить теракт в школе

В Самаре задержали 15-летнего подростка, собиравшегося совершить теракт в одной из школ города. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население, в целях дестабилизации деятельности органов власти). Он планировал устроить теракт, посмотрев видео с публичными расстрелами в школах в интернете.

В УФСБ России по Самарской области установили, что подросток искал самодельное оружие, а в схроне были найдены четыре бутылки с зажигательной смесью.

Суд отправил молодого человека под домашний арест. Следователи продолжают закреплять доказательную базу в рамках уголовного дела.

Андрей Сазонов