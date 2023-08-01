В Свердловской области из-за дефицита кадров вырос диапазон зарплат

Рыночный диапазон зарплат в Свердловской области в июне-июле составил от 42,1 тыс. до 91,9 тыс. руб. Это значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года — от 35 тыс. до 79,3 тыс. руб., следует из исследования сервиса hh.ru. Эксперты ожидают дальнейших рост зарплат из-за усиливающегося дефицита кадров.

«Уральскому бизнесу, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но "свободных рук" на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов»,— отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Сейчас в топ-10 компаний, наиболее активно ищущих сотрудников в Свердловской области, входят «Пятерочка», Тинькофф, «Магнит», «Газпром нефть», Холва, Сбер, «Сима-ленд», УГМК, «Ростелеком» и Яндекс.

Среди всех регионов Уральского федерального округа (УрФО) по уровню диапазон зарплат лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 58тыс. — 137,9 тыс. руб.

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