«ЕвроХим» при поддержке Фонда «Сколково» завершил проект автоматизации поточно-транспортных систем на Усольском калийном комбинате

«ЕвроХим» внедрил на Усольском калийном комбинате в Пермском крае комплекс автоматизации поточно-транспортных систем МС23.00. Это первая российская разработка, основанная на принципах «сквозной» цифровой технологии.

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Проект осуществлен в рамках импортозамещения и позволил компании уйти от использования импортных составляющих и комплектующих АСУ ТП.

Проект реализован с привлечением гранта Фонда «Сколково» в рамках поддержки преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.

Разработчиком проекта выступила российская компания «Промтех». Над проектом работала совместная команда представителей «ЕвроХима», Фонда «Сколково» и компании-разработчика.

Цифровая платформа МС23.00 является системой автоматизации подземного конвейерного транспорта рудника. Все конвейеры предприятия заведены в единую цифровую систему. Это – инновационный программно-аппаратный комплекс, решающий задачу цифровой трансформации процесса управления поточно-транспортными системами (ПТС). Он совместим с современными системами управления производством и имеет возможность интеграции со всеми системами автоматизации технологических и производственных процессов.

По словам руководителя направления по энергетике и автоматизации Горнорудного дивизиона кампании «ЕвроХим» Радика Бедретдинова, «МС23.00 – полностью отечественная разработка, она соответствует требованиям, предъявляемым к системам управления ПТС, и значительно превосходит по своим возможностям известные зарубежные аналоги. Архитектура построения позволяет использовать МС23.00 в качестве фрагмента мульти-сервисной сети передачи данных с возможностью подключения к ней различных внешних устройств, включая беспроводные. МС23.00 вписывается в концепцию цифровой трансформации горнорудного производства «ЕвроХима».

Внедрение комплекса позволяет формировать производственную аналитику, осуществлять контроль выполнения регламентного обслуживания, способствует повышению уровня безопасности и снижению аварийности технологического оборудования.

В настоящее время идет работа по тиражированию и расширению данной системы на другие предприятия компании, в частности на «ЕвроХим – ВолгаКалии» в городе Котельниково Волгоградской области.

Справка о компании

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» – крупнейший в России производитель минеральных удобрений, входит в пятерку мировых производителей удобрений. АО «МХК «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим – ВолгаКалий» (Волгоградская обл.). Штат сотрудников – более 26 тыс. человек по всему миру.

ООО «ЕвроХим-УКК»