«Вкусно — и точка» может открыть кафе в Закамске

В Кировском районе Перми может открыться кафе сети «Вкусно — и точка. Об этом сообщает портал «В курсе» со ссылкой на пресс-службу ООО «СПП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это кафе быстрого обслуживания с линией автораздачи и концепцией кафе, которая предусматривает широкий выбор кофейных напитков и выпечки. Этот проект будет реализован до конца 2025 года. Прогнозных сроков по открытию второго заведения сети пока нет»,— рассказали в пресс-службе. По данным портала, кафе может разместиться рядом с гипермаркетом «Магнит» на ул. Светлогорской.

Российская сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену ушедшему из РФ McDonald’s. Сейчас в Перми работает восемь филиалов «Вкусно — и точка».