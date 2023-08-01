Цель номер один

Сначала кажется, что ничего не изменилось. Высокая башня Центра исследований и разработок с логотипом Haval на самом верху, красные флаги и продуваемое ветром пространство перед входом — все так же, как и пять лет назад, когда «Автопилот» побывал здесь, в Баодине, впервые. Но это впечатление обманчиво — за это время здесь изменилось многое, и видно это сразу же, как попадаешь внутрь — из наполненного светом холла направо ведет дверь в огромный шоу-рум, где взгляду открываются последние достижения не столько Haval, сколько всего семейства брендов концерта Great Wall Motor — или сокращенно GWM, эта аббревиатура теперь используется куда чаще полного написания.

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Но прежде нас останавливают в вестибюле перед информационным табло — ознакомиться с цифрами. Объем продаж GWM семь лет подряд превышает миллион единиц в год. По 2022-ому точные цифры — 1 067 500 по всему миру, и есть все предпосылки повторить их, так как за первые полгода 2023-го GWM уже реализовал 519 226 автомобилей. Листают на экране достижения отдельных брендов, и уже потом пропускают нас в просторный шоу-рум, где стоят модели этих самых брендов.

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Кто здесь

Первое место в семействе GWM по-прежнему занимает Haval — на него приходится больше половины всех продаж концерна. А модель H6 была самым популярным внедорожником в Китае и рекордсменом по продажам в течение девяти лет. В августе 2022 года бренд, как рассказывает наш гид, приступил к новой «энергетической» трансформации. Речь о стратегии перехода на экологически чистые и устойчивые источники энергии. С тех пор Haval презентовал уже несколько моделей гибридных автомобилей, в числе которых и дебютный подзаряжаемый гибрид Haval H-Dog. И другие марки компании следуют этой же тенденции.

Среди них — GWM Poer, единственный бренд, в названии которого есть «материнская» аббревиатура. Ему вменяют в заслугу чемпионство по продажам как на внутреннем рынке, так и на зарубежных на протяжении 25 лет, поэтому можно утверждать, что ведет он отсчет своей истории с 1996 года, когда в продажу поступил не только первый пикап, но и первый автомобиль Great Wall — Deer. Год назад, в мае 2022 года с конвейера сошел 300-тысячный по счету пикап GWM Poer, но уже к 2025 году во всем мире планируют продать порядка полумиллиона пикапов.

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Завоевывающий популярность на российском рынке бренд Tank открыл для GWM новый сегмент рынка премиальных рамных внедорожников. Tank тоже следует общей стратегии и от ископаемого топлива, через гибридные силовые установки собирается дойти до чистой электромобильности в будущем.

Но есть у GWM и свой чисто электрический бренд — Ora. И если Tank в семействе брендов позиционируется как «настоящий, но при этом заботливый и любящий мужчина», то Ora — это «автомобильный бренд, который любит женщин». Именно на примере Ora гендерное разделение проявляется наиболее заметно. На прошедшем в этом году автосалоне в Шанхае у марки был один из самых оригинальных стендов с огромными цветами, свадебными платьями и парфюмерными мастер-классами. В названии моделей неизменно присутствует слово Cat, как бы намекая на «мягкость» и «пушистость» моделей этих электромобилей.

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Но вершина концерна GWM — это премиальные кроссоверы марки Wey. Модель Coffee 01 уже продается в Европе, демонстрируя «высокое качество китайского бренда внедорожников премиум-класса». Как это обычно и бывает, цифры продаж самого премиального бреда концерна самые скромные — в 2022 году объем проданных Wey достиг 36 400 единиц.

Но и особо впечатлять публику — тоже удел «самых премиальных». Главное место в шоу-руме при Центре исследований и разработок GWM отдано Wey Dream — крупноразмерному концепт-кару с налетом ретро-дизайна, про который уже было объявлено, что он пойдет в серийное производство. Внутри — просторно, стильный руль, три экрана, и тут же — олдскульные тумблеры, мягкая отделка кожей и алюминиевая окантовка деталей. Качество ощущается буквально на ощупь.

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Говорите громче

Примечательно, что проверка качества продукции располагается тут же, неподалеку, в так называемой инженерной зоне Центра. Здесь находится отдел моделирования, а также подразделения, где проводят испытания. Туда мы отправляемся пешком по улице вдоль огромной парковки, на которой автомобили, вероятно, сотрудников, запаркованы буквально вперемежку с машинами в камуфляже — прототипами, тестовыми экземплярами. Они не только стоят, но то и дело проезжают мимо. Их десятки. Но парковка такая огромная, что кажется, их даже сотни. То и дело мы сворачиваем в разные лаборатории.

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Вот нам показывают полубезэховую камеру, где автомобили проходят тестирование на анализ шума внешнего ускорения, впускной и выпускной систем, вибраций, внутреннего шума и так далее. Фоновый шум автомобиля в этой лаборатории может быть снижен до 20 дБ. Характеристика 20 дБ — это «едва слышно»: шепот человека на расстоянии одного метра. Получаемые здесь на тестах данные помогают проверять и оптимизировать самые разные шумы автомобиля на этапе разработки для улучшения качества автомобильной акустики и комфорта. И хотя нам показывают самую большую — десятиметровую камеру, здесь много и других, куда не водят подобных нашей экскурсий — стоит прочесть продублированные на английский надписи соседних «кабинетов»: вот за этой дверью тестируют «на шумы» шасси, а за этой — разного рода компоненты.

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Другая доступная для «чужих глаз» комната — лаборатория EMC. Здесь проводят проверки на электромагнитную совместимость, цель которых — непрерывная и качественная, а также безопасная работа элементов электрооборудования автомобиля между собой и при взаимодействии с различными внешними устройствами. В инженерной зоне есть еще немало лабораторий, в том числе — по исследованию выбросов автомобиля, лаборатория пассивной безопасности, отдел испытаний двигателей и отдел по испытаниям разных узлов и агрегатов на надежность и долговечность, а также их подверженность разного рода физико-химическому влиянию.

Нет плохой погоды

«Добро пожаловать в лабораторию CWT». Эта аббревиатура расшифровывается как Climate Wind Tunnel — климатическая аэродинамическая труба. Лаборатория имеет возможность проводить до 2000 различных тестов. Площадь трубы составляет 80 кв. м. Температурный режим может меняться от минус сорока до плюс шестидесяти градусов по Цельсию. Относительная влажность — от пяти до девяносто пяти процентов. Солнечная инсоляция — от 300 Вт/кв. м до 1200 Вт/кв. м., для сравнения, пиковая мощность излучения, которая достигает поверхности Земли на уровне моря в районе экватора в безоблачный полдень составляет 1000 Вт/кв. м. Кроме того, в этом туннеле можно имитировать разную облачность, скорость ветра, перепад высот, а также обеспечивать условия дождя и снегопада. Главным образом климатическая труба предназначена для проверки работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также систем охлаждения двигателей. Проводят в лаборатории CWT и некоторые аэродинамические испытания.

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— А можете сейчас нам показать, чтобы дождь пошел, например, — спрашивает кто-то из коллег.

— К сожалению, нет. У нас сейчас запущен другой тест, и мы не можем его прерывать.

Ну что ж, отлично, что никто не устраивает здесь климатические аттракционы, а все просто рутинно работают.

Новая энергия

Когда в России, да и в мире в целом, говорят об альтернативе двигателям внутреннего сгорания, по умолчанию имеют в виду электрические двигатели. В Китае же на государственном уровне введен термин NEV — New Energy Vehicle, то есть автомобили на новых источниках энергии. Это как электромобили и автомобили с гибридными силовыми установками, так и транспортные средства, работающие на топливных элементах. Презентация стратегии развития водородных технологий компании GWM состоялась еще два года назад. Проекты компании охватывают международную интегрированную цепочку поставок, строящуюся по принципу «производство-хранение-транспортировка-заправка-применение» водорода, а также водородные энергосистемы, применяемые как в коммерческих, так и в легковых автомобилях. У GWM есть дочерняя компания, которая специализируется на водороде — FTXT Energy Technology, а все разработки и тестирования ведутся в Центре водородных технологий. Он был основан в 2016 году, официально начал свою работу в 2018 году.

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В общей сложности здесь 12 лабораторий, оборудование привезено из европейских стран и США. Специалисты GWM заявляют, что их центр обладает ведущими в мире возможностями тестирования всей цепочки продуктов водородной энергетики. Здесь есть физико-химическая лаборатория, в ней проверяют и разрабатывают основные материалы для топливных элементов. В другой лаборатории физическими и химическими анализами проводятся тесты по прочности и коррозийной стойкости емкостей хранения водорода. В отдельной лаборатории проходят испытания топливной системы в целом на виброустойчивость. В экологической лаборатории компоненты хранения водорода испытывают на влияние температуры, влажности и давления.

Центр водородных технологий занимает общую площадью 1000 м. кв., инвестиции в его создание составили $50 млн, это самая крупная испытательная лаборатория топливных элементов в Китае. А работают тут не только местные специалисты, то также профессионалы из Японии, Великобритании, США и Индии.

А что у нас

Скрупулезность и размах, с которыми в GWM подходят к разработкам, исследованиям и тестам своей продукции, поражает воображение. Подкрепляются впечатления экскурсией по находящемуся тут же заводу. По практически безлюдным цехам нас провезли на небольших электроавтобусах. Безлюдным — потому что подавляющее большинство процессов здесь автоматизировано. Впрочем, чтобы побывать на экскурсии на заводе GWM, не обязательно ехать в Баодин. Российский завод Haval в Тульской области — первое зарубежное производственное предприятие GWM полного цикла, и он доступен для посещения в рамках экскурсионной программы.

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Можно подсчитывать мировые продажи концерна или анализировать цифры китайского рынка, но по большому счету всегда интереснее то, что происходит у нас. По итогам российских продаж первой половины 2023 года марка Haval удерживает за собой третье место, пропуская вперед только Lada и Chery. Интересуемся в Андрея Акифьева, главы «Хавейл Мотор Рус», что препятствует компании подняться на одну, а то и две ступеньки выше в этом списке.

— Ничего не препятствует. Должна быть цель. Иметь сбалансированный модельный ряд, здоровую, бизнес-устойчивую дилерскую сеть и стратегический план на три-пять лет — вот наши основные задачи. А быть в моменте номер один — мы конкретно так задачи не ставим. Быть номер один в сегменте SUV, где мы широко представлены — это да, но тоже не любой ценой. Вот по Jolion мы хотим конкурировать и быть номером один в сегменте — по первому полугодию мы этого достигаем, эта модель номер один среди иностранных автомобилей. Но это достигается не каким-то искусственным путем, а правильным позиционированием, работой дилерской сети, достаточным производством на наших мощностях, все это в комплексе и дает этот результат.

— Насколько ваше производство в России дает вам преимущество перед другими брендами?

— Локальное производство дает преимущество, потому что у нас есть гибкость производства. Мы достаточно стабильно поставляем компоненты, и мы можем быстро перенастраивать линию, и даже увеличение смен, если оно заранее прогнозируется, происходит достаточно безболезненно. Все это дает нам возможность гибко наращивать производство, возможность чуть быстрее произвести большее количество машин за одну смену. Но нюанс в том, что это тоже надо планировать — сроки и объемы поставок компонентов. И если вдруг рынок среагирует на определенную модель, ее можно было бы чуть быстрее произвести. Нам это удается, потому что мы используем в том числе и авиаоставку. Вот это дает нам преимущество.

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— Хотя в семействе брендов GWM есть электромобили, компания долгое время не спешила продавать их на российском рынке. Почему?

— Мы оцениваем перспективу электрических автомобилей очень позитивно. Как и в целом автомобили на новой энергии. До конца этого года мы представим два новых бренда. Ora — полностью электрические автомобили. Wey — гибридные премиальные кроссоверы. Не стоит бросаться фразами и говорить, что только за ними будущее, есть устойчивый сегмент покупателей, которые будут с удовольствием покупать такие машины. Повторю, я говорю не только про чисто электрические, но и в том числе про гибридные модели. И у нас уже подтверждены планы по гибридным вариантам Tank 300 и Tank 500. И по Haval то же самое — гибридные версии появятся со временем. Компания сейчас достаточно активно инвестирует в гибридные технологиии, так называемые подключаемые гибриды, и эти технологии безусловно будут внедрены в России.

Как это будет

День, проведенный в Центре исследований и разработок, заканчивается кратким тест-драйвом. Исключительно на пассажирском сиденье. Автомобилей немного, все нарасхват, и каким-то чудом удается протиснуться на переднее сиденье гибридного Fierce Dragon MAX, главной премьеры Haval на автосалоне в Шанхае 2023 года.

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Тестовый полигон GWM в Баодине включает в себя 10 различных зон, более сотни тестовых трасс, от высокоскоростной дороги до имитации городских улиц, от динамической зоны до площадки для подъема и спуска с горы, уклон которой варьируется в диапазоне от 6 до 60 процентов. Нас везут на высокоскоростную трассу с уклоном продольного профиля. Здесь три полосы, ограничение скорости на крайне левой обозначено 240 км/ч. Мы разгоняемся под двести. Автомобиль ускоряется уверенно, едет плавно и в целом этот скоростной аттракцион вызывает позитивные эмоции.

К 2025 году GWM планирует увеличить свои годовые продажи до 4 млн единиц. Цели амбициозные, и кажется один из столпов, на которые они опираются — именно НИОКР. Инвестиции в исследования и разработки к 2025 году составят 100 млрд. юаней, что в пересчете на нашу валюту — порядка 1,26 млрд. рублей по текущему курсу. 80 процентов продаж при этом планируется на автомобили «новой энергии». Кто знает, как повернется жизнь и не будем ли мы через несколько лет всерьез обсуждать строительство сети водородных заправок по всей России.

Анна Килимник