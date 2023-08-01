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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:27

Аэропорт Внуково приостанавливал работу из-за атаки беспилотниками Москвы

Аэропорт Внуково был закрыт на прилет и вылет во время атаки беспилотниками Москвы, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.

Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил собеседник госагентства.

Москва в ночь на 1 августа вновь подверглась атаке беспилотниками. Несколько были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете, сообщил мэр Сергей Собянин. Один беспилотник попал в башню в комплексе «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке. По данным ТАСС, никто не пострадал.

Леонид Уварчев

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