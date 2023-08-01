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Коммерсантъ FM
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Медведев объяснил американскому миллиардеру изменение своей риторики

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос американского миллиардера Стивена Юрветсона об изменении своей риторики. Господин Медведев обвинил в этом правительство США.

Обсуждение произошло на англоязычной странице зампреда Совбеза РФ в Twitter. Господин Юрветсон, комментируя твит бывшего российского президента о военной операции, сказал, что помнит его совсем другим. «Что с вами случилось? В последний раз, когда я видел вас, вы были последовательными»,— написал миллиардер и прикрепил фотографию господина Медведева с выступления Стэнфорде.

«Это целиком ваша (вашего правительства) вина»,— написал зампред Совбеза РФ и добавил смеющийся эмодзи.

Дмитрий Медведев в 2010 году был в Стэнфордском университете. Он встречался с представителями общественных, академических и деловых кругов Америки.

О визите господина Медведева в США — в материале «Ъ» 2010 года «Из Кремниевой долины высекают Сколково».

Леонид Уварчев

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