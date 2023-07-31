Карацев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Вашингтоне

Российский теннисист Аслан Карацев победил Киранпала Панну из Новой Зеландии в первом круге Mubadala Citi DC Open. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, он длился 1 час 38 минут. Во втором круге россиянин встретится с Фрэнсисом Тиафо из США.

29-летний Карацев занимает 75 место в рейтинге теннисистов. На его счету три победы на турнирах ATP в одиночном разряде. Первый теннисист в Открытой эре, вышедший в полуфинал дебютного турнира Большого шлема. Серебряный призер Олимпиады в миксте, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. 26-летний Панну занимает 717 место в рейтинге теннисистов, на его счету нет титулов ATP.

Mubadala Citi DC Open (Washington Open) — турнир в категории ATP 500. Проводится в Вашингтоне.

Леонид Уварчев