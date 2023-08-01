В конкурсе кройки и шитья победило военное следствие

Как стало известно “Ъ”, бывшего замдиректора Росгвардии по тыловым вопросам Сергея Милейко по обвинению в масштабных хищениях будут судить вместе с генеральным директором одного из ведущих поставщиков ведомства — ООО «Спецшвейснаб» Игорем Шальновым. Последнего суд по требованию следствия ограничил в сроках ознакомления с материалами расследования. Следствие полагает, что бывший генерал и предприниматель получили около 400 млн руб., поставляя в ведомство форму по завышенным ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Милейко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Милейко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении экс-генерала Милейко и предпринимателя Игоря Шальнова, которым Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК, в ближайшее время будет направлено в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд.

Посчитав, что господин Шальнов затягивает ознакомление с материалами, следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд, который решил ограничить соответствующую процедуру. Сергей Милейко завершил ее без вмешательства суда.

По данным ГВСУ СКР, господа Милейко и Шальнов вступили в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа, еще в 2017 году, когда ООО «Спецшвейснаб» распоряжением правительства было назначено единственным поставщиком вещевого имущества Росгвардии. Злоумышленники, считает следствие, договорились о том, что ведомство будет закупать форму, включая крапово-белые тельняшки, по завышенным ценам, а чтобы обосновать их, господину Шальнову пришлось провести работу с другими производителями аналогичных товаров. В деле говорится, что глава «Спецшвейснаба» пообещал включить их в число участников исполнения гособоронзаказа и соисполнителей уже заключенных контрактов, а взамен предприниматели по запросам Росгвардии представили в ведомство ценники на продукцию чуть выше, чем у «Спецшвейснаба». Таким образом была определена среднерыночная цена поставок, благодаря которой тельняшки, кепки, зимняя и летняя форма, ремни, шевроны и даже туалетное мыло ведомство приобретало в полтора-два раза дороже, чем у других производителей.

Всего, по подсчетам следствия, в 2018–2019 годах Росгвардией было заключено 148 контрактов со «Спецшвейснабом» на 3,4 млрд руб. Причем 22 из них, полагают в ГВСУ СКР, были по необоснованно завышенным ценам, что принесло обвиняемым дополнительный доход в 396 млн руб. Деньги, по версии следствия, были обналичены и поделены между господами Милейко и Шальновым.

Заместителя командующего Росгвардией также подозревали во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Но в итоге следствие, как сообщал “Ъ”, решило, что файлы с деньгами от представителей «Спецшвейснаба» бывший заместитель начальника управления департамента реализации государственных программ и организации закупок силового ведомства Николай Копытов оставлял себе, не передавая наверх. Сейчас дело полковника Копытова, обвиняемого в получении 10 млн руб. и кофемашины, слушается в Московском гарнизонном военном суде.

Очевидно, перед ним предстанут и господа Шальнов с Милейко. Последний, как сообщал “Ъ”, был осужден на шесть лет и лишен звания генерал-лейтенанта за аферу с недвижимостью во время службы в дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Реутовским гарнизонным военным судом Московской область. Если первое обвинение генерал категорически отрицал, то махинации с ценообразованием признал, пусть и не в полном объеме.

Николай Сергеев