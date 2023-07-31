Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер актер Пол Рубенс, известный по роли Пи-Ви Германа

В возрасте 70 лет 30 июля умер американский актер-комик Пол Рубенс, чей персонаж Пи-Ви Герман стал культурным феноменом благодаря фильмам и телешоу. Шесть лет актер боролся с раком, не афишируя это, говорится в заявлении его представителя в Instagram (принадлежит Meta, в РФ признана экстремистской и запрещена).

Пол Рубенс в 2012 году

Пол Рубенс в 2012 году

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Пол Рубенс в 2012 году

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Господин Рубенс создал Пи-Ви Германа в конце 1970-х годов, «Шоу Пи-Ви Германа» дебютировало в 1981 году.

Персонаж в слишком обтягивающем сером костюме, белых мокасинах и красном галстуке-бабочке наиболее известен по дебютному фильму Тима Бертона «Большое приключение Пи-Ви» (1985 год) и телесериалу «Домик для игр Пи-Ви». Он шел пять сезонов и получил 22 премии «Эмми».

«Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не предавал огласке то, с чем я сталкивался последние шесть лет»,— говорится в заявлении актера, опубликованном вместе с объявлением о его смерти (цитата по CNN).

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...