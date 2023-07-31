Умер актер Пол Рубенс, известный по роли Пи-Ви Германа

В возрасте 70 лет 30 июля умер американский актер-комик Пол Рубенс, чей персонаж Пи-Ви Герман стал культурным феноменом благодаря фильмам и телешоу. Шесть лет актер боролся с раком, не афишируя это, говорится в заявлении его представителя в Instagram (принадлежит Meta, в РФ признана экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Рубенс в 2012 году

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Пол Рубенс в 2012 году

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Господин Рубенс создал Пи-Ви Германа в конце 1970-х годов, «Шоу Пи-Ви Германа» дебютировало в 1981 году.

Персонаж в слишком обтягивающем сером костюме, белых мокасинах и красном галстуке-бабочке наиболее известен по дебютному фильму Тима Бертона «Большое приключение Пи-Ви» (1985 год) и телесериалу «Домик для игр Пи-Ви». Он шел пять сезонов и получил 22 премии «Эмми».

«Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не предавал огласке то, с чем я сталкивался последние шесть лет»,— говорится в заявлении актера, опубликованном вместе с объявлением о его смерти (цитата по CNN).

Мария Федотова