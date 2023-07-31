Гражданам Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы разрешили приезжать в Россию по электронной визе

Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых могут въехать в Россию по электронной визе. Такое право получат граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении до 55 государств списка стран, гражданам которым разрешен въезд в РФ по электронной визе.

«Единая электронная виза дает право на однократный въезд с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях»,— пояснили в правительстве. Полный список стран, граждане которых смогут воспользоваться возможностью поехать в Россию по электронной визе, пока не обнародован.

Ранее в МИД РФ сообщили, что единая электронная виза для иностранцев будет запущена в России с 10:00 1 августа. Закон об электронных визах был принят в 2020 году и должен был вступить в силу в начале 2021-го. Введение его в действие было отложено на фоне пандемии коронавируса. Электронная виза предназначена для туристических, гостевых и деловых целей визита, она будет действовать 60 суток. Стоимость составит не больше $52.

Александр Кислов