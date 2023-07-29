Запуск российских электронных виз запланирован на 1 августа

Единая электронная виза для иностранцев будет запущена в РФ с 10:00 1 августа, сообщил консульский департамент МИД РФ в Telegram. Визы можно будет оформить на сайте министерства иностранных дел.

Закон об электронных визах был принят в 2020 году и должен был вступить в силу в начале 2021-го. Введение его в действие было отложено на фоне пандемии коронавируса. Электронная виза предназначена для туристических, гостевых и деловых целей визита, она будет действовать 60 суток. Стоимость составит не больше $52.

МИД РФ сейчас не уточняет, граждане каких стран смогут оформить электронные визы. Изначально предполагалось, что мера будет распространяться на граждан 52 стран, в том числе государств Евросоюза. Осенью 2022 года президент Владимир Путин предлагал подумать над возобновлением программы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных. Минэкономики в конце июня 2023 года сообщало, что электронные визы смогут оформить туристы из Ирана, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.

Леонид Уварчев