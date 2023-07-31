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Коммерсантъ FM
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Путин ограничил иностранное участие в российских новостных агрегаторах

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ограничение иностранного участия в новостных агрегаторах. Он устанавливает, что контрольный пакет акций в новостных агрегаторах (более 50%) должен принадлежать гражданам России. Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Владельцами сайтов запрещено выступать:

  • иностранному государству;
  • международной организации;
  • иностранному юридическому лицо;
  • российскому юрлицу с иностранным участием;
  • иностранцу или гражданину России, имеющему гражданство другого государства.

Указанным лицам также запрещается владеть и управлять более чем 20% акций новостного агрегатора. За невыполнение требований доступ к новостному агрегатору будет ограничен на территории РФ.

Операторы государственных информационных систем, согласно закону, должны использовать хостинг-провайдеры. Основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию, может стать публикация информации о способах доступа к заблокированным ресурсам.

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