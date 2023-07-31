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Коммерсантъ FM
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Собянин сообщил о скором открытии участка Солнцевской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие месяцы завершится строительство станций «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» Солнцевской линии метро. Об этом он рассказал во время осмотра станции «Пыхтино».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Собянина, длина одного из самых больших радиусов метро составит около 30 км. Специалисты уже выполняют отделочные и монтажные работы. Готовность станции «Пыхтино» — более 90%.

Участок Солнцевской линии длиной 4,9 км с двумя станциями начали строить осенью 2019 года. Сергей Собянин заявил, что продление линии улучшит транспортное обслуживание около 350 тыс. граждан.

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