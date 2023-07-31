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Коммерсантъ FM
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В Москве заблокировали более 7 тыс. аккаунтов нарушителей ПДД на электросамокатах

С начала сезона в Москве было заблокировано более 7 тыс. аккаунтов нарушителей правил дорожного движения (ПДД) на электросамокатах. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«За грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения ПДД пользователи в сервисах блокируются»,— уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он добавил, что главной задачей является повышение безопасности поездок.

В июле Минтранс анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и средств индивидуальной мобильности в дополнение к уже вступившим в марте поправкам к ПДД. Речь, в частности, идет об ограничении скорости обгона пешеходов и ужесточении штрафных санкций для нарушителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Электросамокатам добавили правил».

Лаура Кеффер

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