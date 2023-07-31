Из-за взрыва бытового газа в гаражном кооперативе в Волгодонске повреждено пять зданий

Утром 31 июля в гаражном кооперативе по ул. Мира, 15 в Волгодонске (Ростовская область) произошел взрыв, повредивший пять зданий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«Основная версия — взрыв бытового газа. Никаких взрывных устройств нет. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа»,— сообщил градоначальник Сергей Макаров на странице администрации во «Вконтакте».

Два из пяти поврежденных гаражей полностью разрушены. В ликвидации последствий взрыва задействованы восемь спасателей и две единицы техники.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону