Руководитель фракции КПРФ в заксобрании претендует на пост главы Перми

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Анна Баранова подала документы на конкурс по отбору главы Перми. В аппарате Пермской городской думы эти сведения подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Анна Баранова стала пятым претендентом на пост главы Перми. Ранее на конкурс заявились: юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.

Временно исполняющая полномочия главы Перми Ольга Андрианова и краевой министр экономического развития Эдуард Соснин (считающийся наиболее вероятным претендентом на пост градоначальника) пока не подавали документы на конкурс. Прием заявлений продолжится до 3 августа.