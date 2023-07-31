Экономика еврозоны вернулась к росту

ВВП еврозоны по итогам второго квартала вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из отчета Евростата. В первом квартале 2023 года была зафиксирована нулевая динамика, а в четвертом квартале 2022 года — падение ВВП на 0,1%.

При этом среди крупнейших экономик еврозоны ростом ВВП во втором квартале отметились только Испания и Франция — на 0,4% и 0,5% соответственно. ВВП Германии остался на том же уровне, что и в марте. А экономика Италии сократилась на 0,3% по сравнению с первым кварталом года. Аналитики ожидали роста ВВП, пусть и близкого к нулевому. Самый заметный квартальный рост был зафиксирован в Ирландии — на 3,3%.

Сегодня же, 31 июля, Евростатом были опубликованы данные по инфляции. В еврозоне она замедлилась до 5,3% по итогам июля. В июне этот показатель составлял 5,5%. При этом заметно снизились темпы роста цен на продукты, табак и алкоголь — с 11,6% в июне до 10,8% в июле. Цены не электроэнергию снизились еще на 6,1% вслед за падением в июне на 5,6%.

Кирилл Сарханянц