Инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5%

Сегодня, 19 июля, Европейское статистическое агентство сообщило, что июньская инфляция в еврозоне в годовом исчислении составила 5,5%, что является минимальным уровнем с января 2022 года (.pdf). Майские показатели в еврозоне находились на уровне 6,1%. Годом ранее, в июне 2022 года, инфляция в еврозоне составляла 8,6%. В ЕС же цены в июне выросли на 6,4%.

Самая низкая инфляция в ЕС в июне была зафиксирована в Люксембурге (1%), Бельгии и Испании (по 1,6%). Самая высокая — в Венгрии (19,9%), Словакии (11,3%) и Чехии (11,2%). Наибольший рост цен в еврозоне в июне был зафиксирован на продукты питания, алкоголь и табак (2,36%), а также в сфере услуг (2,3%). Цены же на топливо в еврозоне в июне сократились на 0,57%, что и стало основной причиной замедления общей инфляции

О том, как меняется отношение европейских регуляторов к высокой инфляции, читайте в материале «Ъ» «Где два, там и четыре».

Евгений Хвостик