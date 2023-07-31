Bloomberg рассказал о препятствиях для поставок газа из Туркменистана в ЕС

Туркменистан, занимающий четвертое место в мире по объемам запасов газа, проигрывает другим странам при планировании поставок в Европу, в том числе в связи с проблемами финансирования строительства Транскаспийского газопровода. Как пишет Bloomberg, привлекательность крупного газового проекта снижается, поскольку его можно заменить более дешевым и быстрым вариантом.

Неназванный представитель ЕС сказал Bloomberg об отсутствии контактов с Туркменистаном относительно экспорта газа. В это же время США наращивает поставки в Европу сжиженного природного газа, Израиль готовит газовый проект в Средиземноморье, потенциальным заказчиком которого выступает ЕС.

По данным экспертов, Туркменистану необходимо наладить каналы коммуникации со странами ЕС, чтобы организовать поставки. При этом на строительство Транскаспийского трубопровода могут уйти годы. Как пишет Bloomberg, меньший по масштабам проект позволил бы начать экспорт газа в Европу спустя несколько месяцев.

Проект Транскаспийского газопровода обсуждается с середины 1990-х. Он предполагает транспортировку газа из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан и Грузию в Турцию, а оттуда — в страны ЕС. Мощность проекта — 30 млрд куб. м в год. Его стоимость оценивается в $5 млрд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что вопрос о финансировании газопровода до сих пор не решен.

Лусине Баласян