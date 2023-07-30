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Коммерсантъ FM
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Ozon разместится в Казахстане

Каковы перспективы листинга компании на бирже в Астане

Акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на бирже в Астане, речь об американских депозитарных бумагах компании. Выпуска новых акций в Казахстане маркетплейс не планирует. После начала военных действий на Украине NASDAQ приостановил торги бумагами Ozon и других российских компаний. А весной 2023-го американская биржа объявила о принудительном делистинге. Сейчас вопрос находится на рассмотрении в суде.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Начало обращения бумаг Ozon на бирже в Астане в целом будет иметь позитивный эффект, отметил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Примеру маркетплейса, по его мнению, могут последовать и другие российские эмитенты:

«Получение листинга в Казахстане — это, наверное, тот путь, по которому сейчас идут многие компании. Если говорить про Ozon, то, вероятно, у него было не так много опций со стороны дружественных стран, где можно было бы получить листинг.

Наиболее развитая биржевая инфраструктура именно у Казахстана, и в этом смысле юрисдикция выглядит логичным шагом для того, чтобы иметь биржевые торги где-то за пределами России.

Стоит ли опасаться блокировки активов россиян в Казахстане

Стоит ли опасаться блокировки активов россиян в Казахстане

Я думаю, что это положительная история для Ozon, хотя слабоположительная в силу того, что объективно казахский рынок не такой большой. Тем не менее все равно это означает определенный доступ, в том числе со стороны международных инвесторов, для которых российские торги на сегодняшний день закрыты. Так что на долгосрочном горизонте это будет как минимум дополнительным доступом для компаний.

Вместе с тем на сегодняшний день торгов на бирже NASDAQ нет в принципе. Несмотря на то, что компания сохраняет листинг, он во многом номинальный. Именно оборотов там сейчас никаких нет.

То, что касается иностранных инвесторов, которые являются акционерами компании, то с февраля 2022 года те, кто хотел, искали возможности по продаже ценных бумаг и находили их, в том числе на внебиржевых торгах, которые были и до сих пор остаются достаточно активными по структурам, которые имеют отношение к России.

Так что получение доступа к торгам в Казахстане теоретически может вызвать какую-то активизацию у продавцов, но, на мой взгляд, это все-таки крайне небольшие объемы.

Если же говорить в целом о бизнесе, который имеет связи с Россией, то сейчас возможностей для биржевых торгов не так много, и они фактически еще не протестированы. Рынку еще предстоит оценить, насколько эффективно получать подобные доступы.

Если мы увидим какие-то обороты по этой бумаге, увидим интерес со стороны иностранных инвесторов к акциям, то и прочие компании, причем не только те, которые имели листинг на NASDAQ или иных западных биржах, начнут всерьез рассматривать листинг в Казахстане.

Правда, здесь нужно помнить, что это, наверное, опция, которая доступна только для несанкционных компаний, которых, к сожалению, осталось не так много».

Акции Ozon, скорее всего, будут пользоваться спросом в Казахстане, полагает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

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«По большому счету, сейчас нет никакой разницы, где листингуются акции Ozon. Просто это одна из самых динамично развивающихся компаний России, и поэтому ее бумаги есть на бирже в Нью-Йорке, в Казахстане и так далее.

У маркетплейса есть возможность развиваться во всем пространстве БРИКС, а это приблизительно 70-80% мировой экономики. То есть у Ozon есть огромнейшее пространство для маневра.

Даже если компания еще далека от каких-то выплат акционерам в виде дивидендов, обратных выкупов и так далее. Если мы смотрим на российскую биржу, то акции Ozon являются одними из наиболее торгуемых сектора IT-технологий, хотя, на самом деле, они относятся к потребительской сфере, потому что это просто торговая сеть, но в онлайне».

На Мосбирже новость о начале обращения бумаг Ozon в Казахстане имела слабоположительный эффект, расписки компании подрастали вместе с рынком.

На биржевую площадку в Астане в этом году уже вышли две российские компании — ритейлер «О'Кей» и агрохолдинг «Русагро».

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Андрей Загорский

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