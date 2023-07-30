На Волге перевернулся парусный ял

Сегодня, 30 июля, на Волге в районе Саратова перевернулся парусный ял, в котором находились восемь человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал начальник управления по обеспечению безопасности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Спасатели эвакуировали шесть человек на берег, еще двух до приезда специалистов вытащили из воды очевидцы. Помощь медиков пострадавшим не потребовалась.

На месте происшествия, уточнил господин Юрин, сотрудники областной службы спасения и ГИМС устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина, Саратов