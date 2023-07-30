Суд в Ереване арестовал экс-посла Армении в РФ по обвинению в мошенничестве

Суд в Ереване на два месяца арестовал бывшего посла Армении в России и Израиле Армена Смбатяна и его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении, Сергея Смбатяна. Их подозревают в мошенничестве, которое нанесло ущерб государству на $2,5 млн, сообщили Sputnik Армения в Генпрокуратуре страны.

По версии прокуратуры, господа Смбатяны подозреваются в злоупотреблениях при сделке с земельными участками в Ереване. Как сообщает Sputnik Армения, сторона защиты еще не обнародовала позицию обвиняемых.

Армен Смбатян с 1995 по 2002 годы был ректором Ереванской государственной консерватории. С 1996 по 1998 годы он был министром культуры, спорта и по делам молодежи Армении. Господин Смбатян был послом Армении в РФ с 2002 по 2010 годы. В 2010-2013 годах он возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. С 2018 по 2021 годы он был послом республики в Израиле.

Эрдни Кагалтынов