Патриарх помолился за участников спецоперации на освящении собора в Арзамасе

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл приехал на освящение Воскресенского собора в Арзамасе Нижегородской области, открытого после реконструкции. Глава РПЦ помолился за военных, участвующих в боевых действиях на Украине, и попросил наделить их крепостью духа.

«В помощь людям твоим... подашь нам силою твоею победу… Воинам и всем защитникам отечества нашего… крепость духа им ниспосли, от смерти, ран и пленения сохрани… Всем убиенным и от ран и болезни скончавшимися прощения грехов даруй и блаженное упокоение сотвори… Исполни нас веры, надежды и любви. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих»,— сказал патриарх. Он также попросил «даровать единомыслие и мир».

Патриарх Кирилл приехал в Нижегородскую митрополию вчера, 29 июля. В праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, 1 августа, он должен возглавить торжества в Дивеево. В нынешнем году отмечается 120-летие прославления Серафима Саровского.

Анастасия Ларина