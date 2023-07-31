Хорошо забытые дни

В прокате музыкальная драмеди «Лучшие дни» Коки Гидройч — адаптация одноименного сценического мюзикла, составленного из песен группы Take That. Однако даже для тех, кто равнодушен к творчеству этого коллектива, фильм может стать источником чистой радости, слегка приправленной ностальгией, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лучшие дни» иногда кажутся глуповатыми и сентиментальными, но уверенно катятся в гору

Фото: Парадиз «Лучшие дни» иногда кажутся глуповатыми и сентиментальными, но уверенно катятся в гору

Фото: Парадиз

Когда Рейчел (Лара Макдоннел) было пятнадцать, она жила в маленьком городке на севере Англии, и самыми ценными в ее жизни были две вещи: компания четырех подруг — Дебби (Джесси Мэй Алонсо), Хизер (Элиза Добсон), Клэр (Каррагон Гест) и Зои (Нанди Хадсон) — и музыка любимого бойбенда (в фильме он безымянный, а его участников называют просто «парни»). Поп-песенки про любовь и разлуку отвлекали от повседневных невзгод вроде постоянно ругающихся родителей, а главное, помогали мечтать. О безусловно светлом будущем, в котором Рейчел выйдет замуж за одного из парней и родит пятерых ребятишек, Дебби станет поп-звездой, покоряющей чарты, Хизер — модным дизайнером, Клэр — олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду, а Зои — профессором в одном из знаменитых университетов. И, конечно же, они всегда будут дружить и никогда не потеряют друг друга из виду.

Спустя двадцать пять лет Рейчел (Эшлин Бин) живет в Лондоне и работает медсестрой в детском отделении больницы. Вместо мужа и пятерых детей у нее давний бойфренд Джефф (Марк Вуттон) и собака, которую она забрала из приюта. И не то чтобы Джефф не хочет жениться, совсем наоборот, он с завидной регулярностью снова и снова предлагает Рейчел руку и сердце, но она почему-то боится связывать себя обязательствами, каждый раз отказывая ему под все менее убедительными предлогами. Что до подруг, то ни с кем из них Рейчел не общалась все эти годы. Единственное, что у нее осталось от прошлой жизни,— это «парни», преданной поклонницей которых она по-прежнему является. Она даже участвует в радиоконкурсе, где разыгрываются билеты на концерт их нового тура, в котором группа вновь соберется вместе после долгого перерыва,— и, конечно, выигрывает. Поразмыслив несколько дней над тем, с кем же ей отправиться на концерт в Афины, и в очередной раз отказав бедняге Джеффу, Рейчел решает, что и для ее девичьей компании пришло время воссоединиться.

Премьера мюзикла, написанного сценаристом фильма Тимом Фертом, состоялась в Манчестере в 2017 году, после чего он отправился в гастроли по Британии и Ирландии, а год спустя дебютировал в Вест-Энде. В этом году он был возобновлен на сцене под названием «Лучшие дни» (сначала спектакль назывался просто «Группа»), а также экранизирован. Трое из участников Take That выступили исполнительными продюсерами фильма и появляются в камео, но ни они, ни их экранные «двойники», удачно перевоплотившиеся в типичных поп-мальчиков из 1990-х с помощью пергидрольных челок, пирсинга и смешных нарядов, здесь не главные. В центре внимания — настоящая, без всяких иронических коннотаций, женская дружба, пронесенная через годы, ссоры, разбитые мечты и личные трагедии разного масштаба. А также точно ухваченное Кики Гидройч и ее актрисами (взрослых Клэр, Хизер и Зои играют Джейд Адамс, Элис Лоу и Амака Окафор) ощущение, когда тебе, разменявшей четвертый десяток, удается снова на минутку стать девчонкой, которая умеет беззастенчиво мечтать, влюбляться и громко распевать песни, не одобряемые взрослыми с «хорошим» вкусом.

Как и вдохновившая их музыка, «Лучшие дни» местами кажутся глуповатыми и излишне сентиментальными. Но, несмотря на фантастичность экранного мира, в котором аэропорт вдруг становится площадкой для музыкального номера в стиле голливудского золотого века, а статуи в фонтане оживают и присоединяются к общему хору, эмоции здесь остаются настоящими и укорененными в реальной жизни. А в ней, как известно, лучшим саундтреком иногда становится дурацкая песенка, застрявшая в голове с пятнадцати лет.