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Путин: мое пребывание на саммите БРИКС не важнее, чем пребывание в РФ здесь и сейчас

Президент Владимир Путин ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова о том, почему он не поедет на саммит БРИКС. Мероприятие пройдет в ЮАР, которая должна исполнить ордер на арест российского президента, выданный Международным уголовным судом (МУС). Господин Путин отметил, что находится в контакте со всеми коллегами из БРИКС и его пребывание в России важнее.

«Я в контакте со всеми коллегами. И с председателем КНР, премьер-министром Индии, только что дважды мы встречались с президентом ЮАР. Только что люди приезжали из Бразилии, так что мы так или иначе в контакте с Лулой, у меня с ним очень добрые отношения. Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России здесь и сейчас»,— ответил господин Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия—Африка.

Саммит БРИКС запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие пройдет в очном формате. ЮАР сообщала, что «по обоюдному согласию» Владимира Путина на саммите заменит глава МИД РФ Сергей Лавров. Господин Путин примет участие в саммите в формате видео-конференц-связи.

Подробнее о сложностях с организацией саммита из-за ордера на арест со стороны МУС — в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит саммиты».

Леонид Уварчев

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