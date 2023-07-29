Путин: мирный план Африки по Украине и зерновая сделка никак не связаны

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план стран Африки по урегулированию на Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой.

«Да нет, одно с другим никак не связано»,— сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов. При этом, по словам президента РФ, после приостановления Россией сделки цены на мировом рынке подросли. «Мы получим побольше, частью доходов поделимся с беднейшими странами»,— пояснил Владимир Путин.

Президент добавил, что положения мирной инициативы Африки по конфликту на Украине реализуются, например, при обмене пленными, при решении вопросов гуманитарного характера.

На саммите Россия—Африка Африканский союз выразил готовность выступить посредником в российско-украинском конфликте. Владимир Путин провел встречу с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине вечером 28 июля.

В африканскую миссию по урегулирования военного конфликта на Украине входят: Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Этот мирный план предполагает деэскалацию боевых действий с обеих сторон. При этом в нем нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-2».

Анастасия Ларина