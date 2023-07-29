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Коммерсантъ FM
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Путин: ВСУ потеряли более 400 танков с начала наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время своего наступления понесли большие потери, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после саммита Россия—Африка. По словам господина Путина, ВСУ отвели свои подразделения, в связи с чем на линии соприкосновения за последние двое суток серьезных изменений нет. С начала наступления ВСУ потеряли более 400 танков, сообщил он.

«Нет, серьезных изменений нет, и я думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности»,— ответил президент на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»). По словам Владимира Путина, ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.

Он также сообщил, что ВСУ изменили тактику ведения боевых действий. «Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются? Подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и эта техника сразу исчезает»,— рассказал господин Путин.

По его мнению, ВСУ, скорее всего, берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя под удары людей. Изменение в тактике ВСУ наблюдается последние несколько дней и связаны с потерями в бронетехнике, заявил президент. По его словам, Киев с момента начала контрнаступления потерял более 400 танков и более 1,3 тыс. бронемашин.

«Начиная с четвертого июня, я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, и это только то, что мы видим, а сейчас — 415 и тысяча триста с лишним бронемашин разного класса»,— сообщил президент журналистам. Около 2/3 из потерянной бронетехники — западного производства, отметил он.

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Мария Федотова

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