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Коммерсантъ FM
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Путин о возможности столкновения с НАТО: мы готовы к любому сценарию, но РФ этого не хочет

Президент Владимир Путин в ответ на вопрос о возможности прямого столкновения РФ со странами НАТО заявил, что Москва готова к любому сценарию. Вместе с тем, по его словам, в России этого никто не хочет.

«Мы всегда готовы к любому сценарию, но у нас этого никто не хочет»,— ответил господин Путин на вопрос о возможности столкновения с натовскими военными на пресс-конференции по итогам саммита Россия—Африка.

Российский президент отметил, что по инициативе американской стороны ранее был создан для предотвращения конфликтов. «Руководители наших определенных подразделений напрямую с друг другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — то мы готовы»,— сказал господин Путин.

Саммит Россия—Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

О переговорах между США и РФ о контроле над вооружениями — в материале «Ъ» «Москва речам не верит».

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