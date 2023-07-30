Путин об арестах за слова в РФ: чтобы добиваться успехов в боевых действиях, нужно соблюдать правила

Президент Владимир Путин ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова об арестах «сомневающейся части общества». Господин Путин считает, что должно быть «определенное отношение» к людям, которые «наносят ущерб» России внутри страны. По его мнению, чтобы добиваться успехов в боевых действия, «нужно соблюдать определенные правила».

Андрей Колесников в качестве примера арестов привел решения судов в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр иностранных агентов) и режиссера Евгении Беркович. «Люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Слава богу, не 37-й год же у нас. Или некоторые, знаете, думают, что, а может быть, и 37-й?»,— спросил журналист.

«У нас 2023-й и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны должен быть»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия—Африка.

Президент отметил, что не знает ни господина Кагарлицкого, ни госпожу Беркович и впервые слышит их фамилии. «Я говорю о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. Не за это, а за подобное <...>. Это не значит, что мы должны так поступать, но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать определенные правила»,— сказал господин Путин.

Госпожу Беркович и господина Кагарлицкого обвиняют в оправдании терроризма. Основанием для дела в отношении режиссера стал спектакль «Финист Ясный Сокол» — постановка о вербовке женщин террористами через сайты знакомств, удостоенная премии «Золотая маска». Основанием для дела в отношении социолога стало видео на YouTube о взрыве на Крымском мосту.