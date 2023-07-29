В Сочи девушка погибла из-за купания во время шторма

На одном из пляжей Сочи нашли труп девушки. Она купалась в море, несмотря на штормовое предупреждение. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю. По данным следствия, пляж во время шторма был закрыт.

Telegram-канал Shot пишет о еще одном погибшем в Сочи из-за шторма. По предварительным данным, им оказался турист из Тверской области. Тело мужчины волна вынесла на прибрежные камни.

Накануне вечером в Сочи объявили штормовое предупреждение. До 29 июля включительно в Краснодарском крае прогнозируют ливни, не исключены подъемы уровня воды в реках, сходы селей. Возможно возникновение смерчей. Спасатели призвали жителей и отдыхающих в Сочи временно отказаться от отдыха у моря.

Анастасия Ларина