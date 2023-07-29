«Утечки информации»: данные пользователей лаборатории KDL попали в интернет

В открытый доступ попал файл, якобы содержащий данные клиентов сети клинико-диагностических лабораторий KDL (kdl.ru). Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

По его данным, файл содержит около 85,4 тыс. номеров телефонов и 43,5 тыс. адресов электронной почты. Там есть имена (иногда ФИО), даты рождения, также содержатся некоторые тексты обращений клиентов в лаборатории в период с 30 сентября 2021 года по 22 марта 2023-го.

В самой компании предполагаемую утечку пока не комментировали, но заявили о техническом сбое в работе. Из-за него временно недоступны регистрация и доступ в личный кабинет, а также оформление заказов и заказ услуги выезда на дом через форму на сайте. С чем связан сбой, неизвестно.

У KDL есть 13 лабораторий и более 300 медицинских офисов в разных регионах России. Сеть входит в группу компаний «Медскан».

Лаура Кеффер