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Коммерсантъ FM
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Глава парламента Карабаха покинул пост

Председатель Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Товмасян ушел в отставку. Об этом сообщило армянское госагентство «Арменпресс».

Фото: Safi-iren / Wikipedia

Фото: Safi-iren / Wikipedia

Господин Товмасян объявил о планах покинуть пост вчера, 28 июля, на встрече с президентом НКР Араиком Арутюняном. Господин Товмасян сообщил ему причины своего ухода, но официально они не разглашались.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Господин Пашинян считает возможным заключить мирный договор до конца года.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мир вашему МИДу».

Лаура Кеффер

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