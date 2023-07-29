Путин: нам не очень понятно, зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос нейтрального статуса Украины является принципиальным для России. Он не понимает, почему Запад «начал втягивать Украину в НАТО». Российский президент также заявил, что «некоторые силы на Западе» долгие годы готовились к гибридной войне с Россией.

Господин Путин на встрече в Санкт-Петербурге с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине напомнил, что Киев получил независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством». « И для нас это имеет принципиальное значение, зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно. Именно это и создает, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности, потому что продвижение к нашим границам инфраструктуры военного блока, который к нам настроен фактически враждебно, неприемлемо»,— сказал российский президент. Его слова приведены на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что проблема на Украине «возникла не вчера». По его словам, она «была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности РФ, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и к подрыву нашей государственности». «Я это говорю с полным основанием»,— добавил российский лидер.

Господин Путин также заявил африканской миссии о готовности искать пути мирного урегулирования на Украине и отверг обвинения в нарушениях положений Устава ООН.

В африканскую миссию по урегулирования конфликта на Украине входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Их мирный план предполагает деэскалацию с обеих сторон, в нем нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими. Миссия в середине июня проводила встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Леонид Уварчев