Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти пообещали создать в Воронежской области кластер радиоэлектронной промышленности

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Воронежскую область 28 июля заявил о договоренности с губернатором Александром Гусевым о создании в регионе кластера радиоэлектроники.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это сегодня крайне востребовано, тем более что микроэлектроника была высоко развита в Воронеже еще в советское время,- рассказал господин Мантуров. - По тем правилам, которые сегодня есть в Минпромторге при формировании кластерного подхода, у предприятий-участников будет возможность получения от государства дополнительных преференций. Считаю, что сегодня это было бы крайне востребовано и полезно, особенно для компаний, которые находятся на стадии роста».

Конкретных участников будущего кластера стороны пока не назвали, но в правительстве региона сообщили, что господа Мантуров и Гусев посетили сегодня в Воронеже Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения (АО «НИИЭТ»). Предприятие – единственное в России, которое занимается серийным производством и поставками GaN-транзисторов на кремнии. С привлечением займа ФРП в следующем году институт реализует проект создания сборочного производства по корпусированию и выпуску изделий в металлополимерных корпусах. Объем производства составит до 10 млн микросхем в год. Они должны применяться для счетчиков учета электроэнергии, бытовой электроники, автомобильной промышленности, телекоммуникационного и навигационного оборудования.

Также заместитель председателя правительства РФ побывали на местной площадке концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). На ней вице-премьеру представили первые отечественные DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи. «Благодаря накопленным компетенциям в области военной связи, специалисты концерна сделали рыночный продукт, востребованный сегодня как в силовых структурах, так и в корпоративном секторе»,— заявил по итогам визита Денис Мантуров

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...