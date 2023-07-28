Власти пообещали создать в Воронежской области кластер радиоэлектронной промышленности

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Воронежскую область 28 июля заявил о договоренности с губернатором Александром Гусевым о создании в регионе кластера радиоэлектроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это сегодня крайне востребовано, тем более что микроэлектроника была высоко развита в Воронеже еще в советское время,- рассказал господин Мантуров. - По тем правилам, которые сегодня есть в Минпромторге при формировании кластерного подхода, у предприятий-участников будет возможность получения от государства дополнительных преференций. Считаю, что сегодня это было бы крайне востребовано и полезно, особенно для компаний, которые находятся на стадии роста».

Конкретных участников будущего кластера стороны пока не назвали, но в правительстве региона сообщили, что господа Мантуров и Гусев посетили сегодня в Воронеже Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения (АО «НИИЭТ»). Предприятие – единственное в России, которое занимается серийным производством и поставками GaN-транзисторов на кремнии. С привлечением займа ФРП в следующем году институт реализует проект создания сборочного производства по корпусированию и выпуску изделий в металлополимерных корпусах. Объем производства составит до 10 млн микросхем в год. Они должны применяться для счетчиков учета электроэнергии, бытовой электроники, автомобильной промышленности, телекоммуникационного и навигационного оборудования.

Также заместитель председателя правительства РФ побывали на местной площадке концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). На ней вице-премьеру представили первые отечественные DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи. «Благодаря накопленным компетенциям в области военной связи, специалисты концерна сделали рыночный продукт, востребованный сегодня как в силовых структурах, так и в корпоративном секторе»,— заявил по итогам визита Денис Мантуров

Владимир Зоркий