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Коммерсантъ FM
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Квартирный вопрос решают за банкротов

Какими могут быть условия по мировому соглашению с кредитором

У ипотечных заемщиков, попавших под банкротство, не будут отбирать квартиры. Соответствующий законопроект поддержало правительство, пишут СМИ. Для сохранения дома нужно будет выполнить несколько условий. Во-первых, это должно быть единственное жилье, во-вторых, заемщик обязан иметь безупречную историю погашения платежей. В таком случае можно будет заключить с банком мировое соглашение. Вместе с тем конкретные параметры этой сделки пока не до конца разработаны, отмечают эксперты.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главный вопрос — как компенсировать потери банка. Скорее всего, схема будет похожа на длительные кредитные каникулы, пояснила зампредседателя комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева:

«Дело в том, что у нас все такого рода инициативы, в частности, отсрочка выплат по займам для участников СВО, идут как раз за счет самих банков. То есть некие компенсации из бюджета не предполагаются. И вопрос в том, не будут ли кредитные организации из-за этого увеличивать нагрузку на других заемщиков.

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Если говорить про кредитные каникулы, то там предусмотрен некий период, когда с должника не требуют выплат, не начисляют пени и штрафы, но для этого он должен обратиться в банк. Кроме того, естественно, никто его не освобождает от последующих платежей, также у этой паузы есть четко очерченные временные рамки».

Основная идея законопроекта — выделить ипотечное жилье из общей массы имущества банкрота, поясняют юристы. Так на эту квартиру не смогут претендовать другие кредиторы должника.

Банкрот сможет по-прежнему жить в этом доме, а его платежи должен взять на себя кто-то другой. Возможно, родственники, пояснил старший юрист компании «Юр-проект» Антон Фомин:

«Основная идея в том, чтобы предусмотреть какой-то отдельный порядок погашения вне рамок основного дела о банкротстве. Например, прописать возможность для родственников или поручителей ежемесячно вносить платежи.

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По сути, банк в таком случае будет ограничен в своем праве немедленно обратить на такое жилье взыскание и продать его с торгов при условии, что найдется третье лицо, которое сможет обслуживать данный кредит. Это создает правовое поле для утверждения судом соответствующего соглашения».

В прошлом году суды признали банкротами почти 280 тыс. человек. Каждый десятый из них обременен ипотечным кредитом, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Единственного жилья лишились около 20 тыс. человек.

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Светлана Белова

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