Визовый центр Финляндии в Петербурге с августа прекратит прием заявлений на визы

Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 августа прекратит принимать заявления о получении виз и вида на жительство (ВНЖ), говорится в сообщении на сайте финского Министерства иностранных дел. Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября, за месяц до того, как РФ отзовет согласие на его работу.

«Посольство Финляндии в Москве с 1 сентября возьмет на себя обязанности консульства и иммиграционные дела, которые ранее рассматривались в Санкт-Петербурге. Посольство будет отвечать за все паспортные и нотариальные услуги, а также решать вопросы финских граждан, которым нужна помощь в России»,— говорится в сообщении.

Согласно заявлению, из-за ограниченных ресурсов заявки на визы и ВНЖ в Финляндии не будут приниматься в посольстве в Москве и в визовых центрах в России в период с 1 по 31 августа 2023 года. Заявки, поданные до 1 августа, будут обрабатываться в обычном режиме.

6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в министерство был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря. Согласно заявлению МИДа, ему был заявлен решительный протест. Позже Москва сообщила, что закроет генконсульство страны в Санкт-Петербурге и вышлет девять финских дипломатов.

Милена Костерева