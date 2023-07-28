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АКРА впервые повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода до уровня А, прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный», говорится в сообщении агентства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нем отмечается, что рейтинг обеспечен умеренно низкой долговой нагрузкой, положительным балансом текущих операций и умеренно высокой потребностью бюджета Нижнего Новгорода в привлечении дополнительного финансирования на покрытие дефицита бюджета. «Рейтинг сдерживается существенной зависимостью города от трансфертов из бюджета Нижегородской области и вероятностью роста краткосрочной части долга», — подчеркнули в АКРА.

Аналитики прогнозируют сокращение доходов бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году на 14% к прошлому году. Основной причиной они называют возможное сокращение безвозмездных поступлений на четверть из-за снижения объема капитальных трансфертов. При этом расходная часть бюджета сократится на 11% из-за снижения на треть капитальных расходов. Долговой портфель Нижнего Новгорода полностью состоит из бюджетных кредитов, муниципальный долг к 1 июля сократился на 13%, до 13,1 млрд руб., а объем просроченной кредиторской задолженности был несущественным, добавили в АКРА.

Агентство присвоило Нижнему Новгороду кредитный рейтинг А- в 2017 году, с тех пор менялся лишь прогноз. Таким образом, АКРА впервые повысило рейтинг города.

Владимир Зубарев

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