Пермский производитель бронежилетов «Кираса» расширит производство

На фоне СВО пермское оборонное предприятие «Кираса» расширит производство. Компания планирует разместить свои объекты на территории, прилегающей к собственному комплексу по ул. Челюскинцев, 4 и 4/1. Краевое минимущество обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на площадке напротив здания «Кирасы» промзону ПК-5. Территория, занятая автостоянкой и гаражами, сейчас относится к зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Предложение минимущества уже прошло публичные слушания. В министерстве пояснили, что, согласно утвержденному проекту межевания, «Кирасе» планируется предоставить соседний земельный участок. ЗАО «Кираса» входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, является одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для Минобороны РФ, ФСБ и других силовых ведомств России. Пермская компания выпускает также боевую одежду пожарных, специальную защитную одежду по гособоронзаказу.

Члены комиссии одобрили предложение по смене зонирования участка, соседствующего с ЗАО «Кираса».