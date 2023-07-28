Осужденного за взятку Владимира Привалова перевели на принудительные работы

Бывшему заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Владимиру Привалову заменили наказание с лишения свободы на принудительные работы, следует из базы решений Варнавинского райсуда Нижегородской области. Экс-чиновника арестовали в 2018 году, а в 2021 году осудили на восемь лет строгого режима со штрафом в 170 млн руб. Его признали виновным в получении 17 млн руб. взятки через двух посредников от коммерсанта Мамуки Лосаберидзе за содействие в получении контроля над городским комбинатом ритуальных услуг и выделении участка по строительство крематория. Владимир Привалов вину не признавал, утверждая, что несостоявшийся инвестор его оговорил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Учитывая, что большую часть назначенного срока бывший чиновник отсидел, суд решил смягчить ему наказание. По информации «Ъ-Приволжье», Владимира Привалова перевели в трудовой центр ФСИН на Линдовской птицефабрике.

Проходивший вместе с ним по уголовному делу посредником предприниматель Юрий Гришин, входивший в окружение бывшего главы администрации Олега Кондрашова, весной освободился условно-досрочно. Третий фигурант, коммерсант и друг Привалова Сергей Муравлев, также осужденный за посредничество в передаче взятки, еще отбывает срок. Заочно обвиненный в получении денег вместе с Владимиром Приваловым Олег Кондрашов с 2018 года живет в США.

Иван Сергеев