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Коммерсантъ FM
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Последнюю из пропавших в Бурятии туристов нашли мертвой

Спасатели нашли тело новосибирской туристки, которая пропала в Бурятии во время сплава по реке Снежной 6 июля, сообщило МЧС по Иркутской области. Она была последней из восьми туристов, которых унесло течением после того, как катамаран перевернулся.

«В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены»,— говорится в сообщении МЧС.

6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав на катамаранах по реке Снежной. При спуске катамараны перевернулись. В воде оказались восемь человек, троим удалось выбраться на берег. Остальных унесло бурным течением.

7 июля МЧС сообщило, что к месту происшествия из Иркутска с членами Байкальского поисково-спасательного отряда вылетел вертолет Ми-8. 9 июля был найден седьмой турист из состава новосибирской группы.

Милена Костерева

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