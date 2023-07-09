Спасатели нашли семь из восьми пропавших туристов новосибирской группы в Бурятии

В Бурятии спасатели нашли еще одного туриста из новосибирской группы, пропавшей ранее на реке Снежной. Его доставили в поселок Новоснежная соседней Иркутской области, сообщил Telegram-канал главного управления МЧС по Республике Бурятия.

«Неизвестным остается местонахождение еще одной туристки. Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей»,– говорится также в сообщении. Уточняется, что поиск ведется в том числе, с помощью вертолета Ми-8.

Таким образом найдены уже семь из восьми человек, которые находились в катамаранах, перевернувшихся во время сплава 6 июля.

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Валерий Лавский