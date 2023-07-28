От антифашистов до неонацистов

В четверг кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев открыл свой предвыборный штаб. Его соратники составили целый список угроз, которые не дают москвичам почувствовать себя в безопасности. Среди них, по мнению представителей партии, традиционно считавшейся левой, и бесконтрольная миграция. Не забыли представители СРЗП и про неонацистов и беспилотники. С этими угрозами и другими столичными проблемами Дмитрию Гусеву, по его словам, помогут бороться общественники. Программа кандидата, по его собственному признанию, ориентирована на работу вдолгую: он считает, что ее положения пригодятся и в 2026 году — на думских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своей кампании Дмитрий Гусев делает особый акцент на теме защиты москвичей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В своей кампании Дмитрий Гусев делает особый акцент на теме защиты москвичей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предвыборный штаб кандидата Дмитрия Гусева разместился в конторском доме на Сретенском бульваре. Еще недавно на нем можно было увидеть плакат с литерами Z и V, который спровоцировал бурную реакцию интернет-пространства. Сейчас его с фасада убрали, а внутри здания затеяли косметический ремонт, признаки незавершенности которого даже придавали помещениям пролетарский лоск. «Ремонт — на время, Гусев — навсегда»,— обещали листовки на стенах. В целом партийная принадлежность локации заметно довлела над персональной. Плакаты Дмитрия Гусева команда разместила на видных местах, но все-таки под портретами лидера СРЗП Сергея Миронова с сопредседателями Геннадием Семигиным и Захаром Прилепиным.

Предвыборная программа господина Гусева написана не только под выборы столичного градоначальника, рассказывал сам кандидат. «Она будет работать не только на выборах мэра Москвы, но и на муниципальных выборах, на выборах в Мосгордуму в следующем году, на выборах в Государственную думу по Москве в 2026 году»,— указал Дмитрий Гусев на открытии штаба. В программе политик, как писал «Ъ», делает акцент на безопасности, а также традиционных для эсеров социальных темах. Придать планам конкретики должны общественники, причастность которых к кампании соратники Дмитрия Гусева сегодня подчеркивали особо.

«Мы открыли общественный штаб защиты москвичей,— по-военному объяснял глава штаба Александр Дворкин.— Общественный, потому что вокруг Дмитрия Геннадьевича собралось очень много общественных деятелей, которым небезразлична жизнь москвичей. По защите, потому что москвичи никогда не находились под угрозой, как сейчас». Угрозы, по словам господина Дворкина, поджидают горожан как внутри, так и снаружи. Из первых — «беспилотники, неонацисты, антифашисты и все эти страшные организации, которые крадут внутренний порядок», из вторых — «миграция, которая не контролируема никем, бесчинства чиновников и… так далее», доложил господин Дворкин. Еще больше ужаса нагнал коллега Дмитрия Гусева по Госдуме Михаил Делягин: «Люди кричат, кричат в систему — раньше она была обычная, сейчас она электронная. Та говорит: спасибо, хорошо, ваши пожелания учтены». Депутат даже признался, что первое время приписывал авторство ответов, которые он получает из столичной мэрии в ответ на депутатские запросы, «запрограммированной тумбочке», но уважаемые люди подсказали ему, что «все это» пишут специально обученные люди. «Пробиться невозможно,— заключил парламентарий.— Но Дмитрий Геннадьевич, как выдающийся коммуникатор, сможет и, будучи мэром, наладит эту систему».

Впрочем, как оказалось, не без доброй зависти на жизнь москвичей смотрят из Подмосковья. Об этом свидетельствовало выступление кандидата в губернаторы этого региона Анатолия Никитина, также приглашенного на открытие. «Люди, которые живут там (в ближнем Подмосковье.— “Ъ”), фактически москвичи: работают в Москве, а живут по другим стандартам,— вмешался Дмитрий Гусев.— Это надо исправлять, а исправить это можно, присоединив их к Москве! Тогда и у них жизнь будет качественная и комфортная». Сам господин Никитин, впрочем, отказался делиться с товарищем пока не завоеванными территориями. «Мы хотим сделать Подмосковье настолько прекрасным, чтобы не нужно было ничего присоединять,— мягко возразил он.— Чтобы любой житель Подмосковья чувствовал себя защищенным, с такими же абсолютно правами, как у москвича».

После приветственных речей Дмитрий Гусев проводил гостей на второй, уже обжитый этаж, где за каждой дверью скрывались группы обещанных общественников. В одной комнате заседала секция «Безопасность» (там, что неудивительно, собралось немало соратников Захара Прилепина), в другой — секция «Семья», в последующих — «ЖКХ и благоустройство», «Право голоса москвичей», «Платформенная экономика». В разгар мероприятия лидеры групп презентовали свои наработки, родившиеся в результате мозговых штурмов. Уже сегодня в перечне оказались: защитные купола, социальная инфраструктура для молодых семей, общественный контроль над ГБУ «Жилищник», аудиты чиновников и многое другое.

Бесчисленные инициативы Дмитрий Гусев оценил положительно: «Спасибо, что поработали. Того, что я здесь услышал, хватает не только на программу мэра Москвы, но и на федеральную программу партии к следующим выборам в Государственную думу в 2026 году». Идеи московских активистов, по словам кандидата, непременно дождутся своего применения на федеральном уровне.

Григорий Лейба