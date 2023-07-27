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Коммерсантъ FM
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Министр печати Чечни назвал сообщения о гибели сотен бойцов «Ахмата» ложью

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев отрицает информацию о гибели сотен чеченских бойцов в зоне боевых действий. Об этом господин Дудаев сообщил в своем Telegram-канале. Ахмед Дудаев также опубликовал видеообращение командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова. Тот призвал не верить слухам и не распространять их.

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Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

Апты Алаудинов

Апты Алаудинов

Фото: @akhmeddudaev

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Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

Апты Алаудинов

Фото: @akhmeddudaev

«Без потерь на войне, конечно, не бывает, но если бы действительно погибло такое количество бойцов, как говорят в этой рассылке, об этом говорили бы не только в Чеченской Республике, но и во всей России и даже на всей Украине»,— говорит Апты Алаудинов.

Ранее в ряде чатов WhatsApp в Чечне появилась рассылка аудио, в котором говорится о гибели чеченских бойцов в зоне спецоперации. В аудио сообщается, что из 500 бойцов осталось в живых только 60.

Полина Мотызлевская

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