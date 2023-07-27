Прокуратура запросила 2,5 года предпринимателю Дмитрию Скурихину из Ленобласти за дискредитацию армии

Прокурор Ломоносовского района запросил 2,5 года колонии общего режима для 48-летнего оппозиционного активиста и предпринимателя из села Русско-Высоцкое Ленинградской области Дмитрия Скурихина, которого обвиняют в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ).

Гособвинение попросило суд учесть тот факт, что фигурант ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за деяния аналогичного характера (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Данное обстоятельство, по мнению прокурора, является отягчающим.

«С учетом повышенной общественной опасности совершенного Скурихиным преступления, направленного против основ конституционного строя и безопасности государства, а также наличие отягчающих обстоятельств, прокурор ориентировал суд к назначению наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

Господину Скурихину вменяют в вину высказывания, которыми он исписал свой магазин в родном селе минувшей осенью. В частности, речь о призывах остановить боевые действия на Украине, а также требованиях отставки президента России и подобного рода заявлениях. Следующее заседание назначено на 3 августа.

Напомним, ранее суд в Ленобласти назначил активисту Скурихину запрет определенных действий за плакат против мобилизации.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте