ФАС получила субсидии

Верховный суд РФ (ВС) признал за Федеральной антимонопольной службой (ФАС) право контролировать процедуру отбора получателей бюджетных субсидий. Поскольку процедура проводится на конкурсной основе, на нее распространяются правила закона о защите конкуренции и запрет создания дискриминационных условий, решила экономколлегия. Юристы надеются, что контроль ФАС будет способствовать более справедливому распределению бюджетных денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС уточнил полномочия ФАС при распределении бюджетных субсидий. Спор возник по поводу выделения средств властями Омска на проведение капремонта домов. Конкурс выиграло АО «Омскэлектро», с которым подписали договор, но ФАС сочла предоставление АО субсидии в размере 33,65 млн руб. незаконным.

По мнению службы, заявка «Омскэлектро» не должна была допускаться к участию в конкурсе из-за ряда нарушений (отсутствие части документов и включение в ведомости непредусмотренных работ), а, признав ее победителем, местные власти нарушили требования ст. 17 закона о защите конкуренции. Департамент имущества и «Омскэлектро» оспорили решение ФАС.

В судах первой и апелляционной инстанций победу одержало антимонопольное ведомство. Кассация же приняла сторону омских властей, решив, что отбор получателей бюджетных субсидий не оказывает влияния на конкуренцию на рынке и в принципе эта процедура не входит в сферу контроля ФАС (см. “Ъ” от 30 июня).

Служба обжаловала вердикт в ВС, заявляя, что конкурентный отбор получателей субсидий «по своей природе является торгами» и должен подчиняться правилам антимонопольного закона. Дело передали в экономколлегию, которая признала полномочия ФАС контролировать процедуру и отменила решение кассации.

«Антимонопольный контроль допускается в отношении процедур, обязательность проведения которых прямо предусмотрена законом и введена в целях предупреждения и пресечения монополистической деятельности, формирования конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного функционирования, например конкурентных процедур определения поставщика»,— пояснила коллегия со ссылкой на постановление пленума ВС от 4 марта 2021 года. Также, отметил ВС, запрет создания дискриминационных условий распространяется и на «условия предоставления субсидий хозяйствующим субъектам», поэтому ФАС «вправе оценивать правомерность предоставления преференций, включая бюджетные субсидии».

Проведение отбора получателей субсидий на основании положения, утвержденного омской администрацией, «не исключает возможность антимонопольного контроля соблюдения условий их предоставления», если такой отбор «предусмотрен на конкурсной основе», то есть «по правилам торгов», говорится в решении. По сути, пояснила коллегия, такой отбор сопоставим с правовым регулированием по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок), согласно которому победителем признается участник, «предложивший лучшие условия».

Выделение субсидии из бюджета, по мнению ВС, «оказывает непосредственное влияние на состояние конкуренции на данном рынке», так как создает компании—победителю отбора «преимущественные условия». Таким образом, в этой ситуации должны соблюдаться требования закона о защите конкуренции, а ФАС вправе контролировать процедуру отбора претендентов, заключил ВС. Речь идет о значительных суммах. Так, объем только федеральных субсидий составляет ежегодно 1,7–2 трлн руб.

Партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров полагает, что в деле проявляется «стремление ФАС контролировать все и вся». Впрочем, уточняет юрист, применительно к субсидиям, учитывая «значительный публичный интерес и некоторую схожесть с отношениями по госзаказу», позицию ВС «можно признать оправданной».

ВС признал, что ФАС «правильно понимает пределы своих полномочий», спорное право службы вытекает из ст. 17 закона о защите конкуренции и его «нельзя отменить произвольным толкованием», уточняет антимонопольный юрист Наталья Пантюхина. За деньги из бюджета «почти всегда идет конкурентная борьба», и здесь важно не допустить дискриминации и других нарушений, подчеркивает она. При этом, по мнению юриста, из всех контролирующих органов «только ФАС может оперативно реагировать на нарушения и защитить добросовестных претендентов на субсидии».

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин добавляет, что зачастую под распределением субсидий «скрываются самые обычные процедуры определения подрядчиков и поставщиков», которые «по умолчанию предполагают наличие антимонопольного контроля». Решение ВС, по его словам, поможет «пресечь злоупотребления», в том числе со стороны определяющих победителей лиц.

В целом позиция ВС будет способствовать «большей справедливости при отборе получателей субсидий на конкурсной основе», полагает юрист Forward Legal Арпине Пирумян. Между тем, отмечает Алексей Костоваров, подающие заявки на получение субсидии лица теперь должны «учитывать еще и антимонопольные риски», в том числе возможность отмены итогов отбора из-за ограничения конкуренции.

Екатерина Волкова, Анна Занина