Списки утонули в министерствах

Более 4,7 тыс. пострадавших в результате заполнения водохранилища Ирганайской ГЭС (Дагестан) в 2008 году подписали коллективную жалобу на имя премьера России Михаила Мишустина. Они выразили возмущение позицией, занятой представителями власти: денег на выплату компенсаций в бюджете нет и в ближайшие годы не будет. А Минэкономразвития России и правительство Дагестана, по словам авторов документа, саботируют работу по решению вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия подъема уровня воды в водохранилище Ирганайской ГЭС в районе села Ирганай (январь 2008 года)

Фото: Наталья Крайнова / NEWSTEAM, Коммерсантъ Последствия подъема уровня воды в водохранилище Ирганайской ГЭС в районе села Ирганай (январь 2008 года)

Фото: Наталья Крайнова / NEWSTEAM, Коммерсантъ

Жители нескольких сел Унцукульского и Гергебильского районов республики, пострадавших в результате затопления при строительстве ГЭС в 2008 году, много лет безуспешно пытаются добиться выплаты компенсаций за утраченные в результате затопления жилье и сады.

Как сообщал «Ъ», еще в марте прошлого года Мосгорсуд обязал правительство республики устранить нарушения, допущенные в процессе оформления компенсаций пострадавшим. В феврале текущего года правительство республики наконец направило бюджетную заявку в Минэкономразвития.

Запрошенная сумма для выплаты компенсаций за упущенную выгоду и за индивидуальные жилые строения составила около 9 млрд руб.

Однако федеральное министерство вскоре оповестило пострадавших, что бюджетные ассигнования на выплату компенсаций в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» не предусмотрены.

При этом в министерстве сделали оговорку, что готовы вернуться к вопросу финансирования после уточнения дагестанским правительством всех вопросов, но, уведомили подписанты премьера, «несмотря на постоянные попытки дагестанских органов обсудить с министерством спорные моменты, министерство вот уже три месяца работу по уточнению спорных моментов не ведет».

Списки пострадавших согласовываются уже 12 лет, однако до сих пор ответственные органы никак не могут их согласовать.

А правительство республики вот уже два года не может создать орган, уполномоченный заниматься списками (существовавший ранее отдел был упразднен в 2010 году).

«Отсутствие органа ведет (по мнению Минэкономразвития) к невозможности утвердить списки,— говорится в жалобе.— Мы смотрим на процесс согласования документов и видим, что творится настоящий бардак, когда взрослые люди не могут сесть, проговорить все замечания и вопросы, договориться, как их решить, и уже наконец решить… А мы страдаем уже 14 лет от этого».

При всех проблемах с бюджетом, убеждены подписавшие жалобу, деньги на компенсации можно было бы найти. Только за два последние года, подсчитали они, госбюджет получил 28 млрд руб. в качестве дивидендов от компании «РусГидро» (ГЭС входит в состав компании), а сама компания выплатила за тот же срок более 28 млрд руб. только налога на прибыль.

Минэкономразвития ответило в конце июня на запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова, что в представленных республикой списках граждан отражены объекты недвижимости с годом постройки после 1977 года или без указания года постройки, что указывает на незаконность выделения находившихся под ними земельных участков. Федеральное министерство рекомендовало правительству организовать соответствующую работу в республике с учетом представленных замечаний. Однако до сих пор отчет о проделанной работе из Махачкалы не поступил. «Отсутствие указанной информации создает высокие риски недостоверности представленных республикой списков граждан»,— констатировали в министерстве.

«В целом Москва дала более позитивный ответ, чем ранее, на мой запрос,— прокомментировала письмо от министерства “Ъ” адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы пострадавших ирганайцев.— В ответе на мой запрос акцент был сделан на то, что денег нет. Здесь — на то, что проблемы в списках. Но при этом Минэкономразвития никак не желает эти проблемы выяснять, не отвечает на звонки представителей межведомственной комиссии, которые эти списки и делали».

Юлия Рыбина, Махачкала