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Климент Колесников установил мировой рекорд на Кубке России

На Кубке России по плаванию, проходящем в Казани, в полуфинальном заплыве на дистанции 50 м на спине Климент Колесников (на фото) установил новый мировой рекорд — 23,55, улучшив показанный в 2022 году результат американца Хантера Армстронга (23,71). 23-летний Колесников — один из мировых лидеров на этой дистанции. На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу он стал на ней бронзовым призером, а на других турнирах трижды бил мировые рекорды. Также на его счету серебро Олимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине и бронза на дистанции 100 м вольным стилем, по шесть золотых медалей на чемпионатах мира в короткой воде и чемпионатах Европы, серебро чемпионата мира 2019 года в эстафете 4х100 м вольным стилем и бронза в комбинированной эстафете 4х100 м. Колесников — единственный российский пловец, ставший действующим обладателем мирового рекорда в 50-метровых бассейнах. У женщин рекордом мира на дистанции 200 м брассом владеет Евгения Чикунова.

Климент Колесников

Климент Колесников

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Климент Колесников

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На проходящем сейчас в японской Фукуоке чемпионате мира по плаванию, куда российские спортсмены не были допущены из-за событий на Украине, состязания на дистанции 50 м на спине еще не начались. Предварительные заплывы и полуфиналы состоятся в субботу, а финал — в воскресенье. В соревнованиях примут участие два спортсмена, «выплывавшие» из 24 секунд.— Хантер Армстронг и его соотечественник Джастин Ресс.

Евгений Федяков

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