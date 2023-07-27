Грузинская оппозиция возмущена визитом в Батуми российского круизного судна

В батумский порт зашло круизное судно Astoria Grande, которое вышло из Сочи в круиз по Черному морю. Представители партии «Лело» и других оппозиционных партий Грузии встретили его небольшим митингом протеста, передает Ambebi. «Лело» считает, что визит Astoria Grande «нарушает западные санкции против России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Astoria Grande

Фото: astoriagrande.com Astoria Grande

Фото: astoriagrande.com

Кроме грузинских оппозиционеров граждан РФ, сошедших с корабля для прогулки, на берегу ожидали журналисты. Телеканал Pirveli отмечает, что опрошенные им туристы собираются посетить достопримечательности Батуми и познакомиться с местной кухней. «Про оккупацию не знаем»,— ответил один из туристов на вопрос телеканала об Абхазии, территорию которой Грузия считает своей.

Круизный лайнер Astoria Grande под флагом Палау обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International. Судовладелец, компания Goodwin Shipping Limited, зарегистрирован на Сейшельских Островах. Отвечая на обвинения оппозиционных партий, Агентство морского транспорта Грузии отметило, что ни самого судна, ни турецкой компании «нет в списке компаний, на которых наложены санкции».

Георгий Двали, Тбилиси