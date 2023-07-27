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Коммерсантъ FM
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Застройщиков отгородили от колонии

За хищение 285 млн руб. при выполнении контрактов для МЧС бизнесмена наказали условно

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор владельцу Группы БЗСК Александру Фрибусу-старшему за хищение более 285 млн руб. при выполнении госконтрактов для МЧС. Несмотря на требования прокуратуры назначить ему реальное лишение свободы, суд приговорил бизнесмена к условному заключению. Ранее условный срок получил его сын Александр Фрибус, осужденный за причинение ущерба дольщикам жилого комплекса в Первоуральске.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Приговор Александру Фрибусу-старшему Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил в четверг, 27 июля. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 700 тыс. руб. Прокуратура в прениях запрашивала шесть лет колонии.

В прокуратуре Свердловской области заявили, что пока не приняли решение об обжаловании приговора суда. В течение 15 суток решение будет изучено на предмет наличия либо отсутствия оснований для его обжалования.

По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2015-го компания «Березовскстройинвест», которую контролировал Александр Фрибус, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда ведомства.

По данным Kartoteka.ru, компания «Березовскстройинвест» была зарегистрирована в 2004 году и занималась строительством жилых и нежилых зданий. 100% уставного капитала фирмы владело ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» (БЗСК). В 2017 году «Березовскстройинвест» был признан банкротом, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства.

Силовики считают, что бизнесмен поручил сотрудникам фирмы предоставить заказчику поддельные банковские гарантии, а также внести в акты выполненных работ и в справки об их стоимости недостоверные сведения. В итоге было похищено более 212 млн руб.

С июня 2015 года по ноябрь 2016 года другая компания Александра Фрибуса-старшего, ООО «Нефтеюганскстройинвест», заключила госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По аналогичной схеме было похищено еще 73 млн руб.

В начале недели в Екатеринбурге суд вынес приговор сыну Александра Фрибуса — Александру, который, по данным Kartoteka.ru, ранее занимал должности гендиректора в нескольких компаниях, входящих в Группу БЗСК и в отношении которых запустили процедуру банкротства. В понедельник, 24 июля, Ленинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере).

Пресс-служба суда заявила «Ъ-Урал», что он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. При этом изначально его должны были судить по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по которой срок давности привлечения к уголовной ответственности не истек бы.

Уголовное дело в отношении Александра Фрибуса-младшего связано со строительством в 2015 году жилого комплекса «Оптимист» в Первоуральске (Свердловская область), которым занималась компания-застройщик «БЗСК СтройИнвест».

Ожидалось, что дольщики получат квартиры летом текущего года, однако в 2016 году у застройщика закончились средства, и стройка остановилась. Силовики выяснили, что гендиректор компании с июня 2015-го по июнь 2017 года вывел средства на счета организаций, которые не имели никакого отношения к строительству.

Причиненный его действиями ущерб составил почти 200 млн руб. Дело Александра Фрибуса-младшего начали рассматривать в 2018 году, однако оно неоднократно передавалось разным судьям и в разные суды региона. ЖК «Оптимист» достроили и сдали в 2019 году.

Другим проблемным проектом стал ЖК «Березки» в Березовском, в 2013 году его начала возводить компания «БЗСК-Инвест», которую ранее возглавлял Александр Фрибус-младший, а вкладчиком был его отец. Первое многоэтажное здание компания сдала в срок, однако из-за финансовых трудностей строительство оставшихся корпусов было приостановлено. Квартиры во втором доме дольщики получили после трех лет ожиданий, его сдали только в сентябре прошлого года. Третий дом жителям пришлось ждать четыре года.

В 2014 году «БЗСК-Инвест» начал возводить ЖК «Гагаринский» в центре Екатеринбурга. В 2017 году компания обанкротилась, и строительство было приостановлено. В числе обманутых дольщиков оказалась 51 семья. В конце 2019 года достроить дом согласился «Атомстройкомплекс». Дом удалось сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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